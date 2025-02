(AGENPARL) - Roma, 13 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 13 febbraio 2025 UCRAINA, ALOISIO (M5S): MELONI TACE PER NON AMMETTERE DI AVER SBAGLIATO

Roma, 13 feb – “Meloni ha speso miliardi dei contribuenti italiani per armare l’Ucraina dicendo che avrebbe dovuto sconfiggere la Russia. Per tre anni Meloni ha obbedito a Usa e Nato che volevano la guerra a oltranza, infischiandosene dei danni che la guerra ha prodotto e continua a produrre sull’economia italiana, danni che pagano le famiglie e le imprese italiane – tranne a quelle che producono armi. E ora che finalmente si apre uno spiraglio di pace, Meloni tace. Tace perché altrimenti dovrebbe chiedere scusa agli italiani e riconoscere di aver sbagliato: poteva far giocare all’Italia un ruolo di primo piano per la pace, invece ha scelto di accodarsi ai guerrafondai andando contro l’interesse del suo Paese”.

Lo afferma la senatrice M5S Vincenza Aloisio.

