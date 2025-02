(AGENPARL) - Roma, 13 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 13 febbraio 2025 *RIFORME. BIGNAMI (FDI): CONTE FRUSTRATO, GOVERNO MELONI VA AVANTI PER

CAMBIARE ITALIA*

“Le dichiarazioni di Giuseppe Conte hanno un’unica spiegazione: la

frustrazione, quella che ormai provano le opposizioni dinanzi al procedere

del governo Meloni nell’attuare il programma per cui gli italiani ci hanno

votato. Le nostre quattro riforme: premierato, autonomia, fisco e giustizia

puntano a disegnare una Nazione più efficiente, più giusta, con un equo

rapporto tra contribuente e Stato e dove non esistano Regioni di Serie A e

di Serie B. Avevamo promesso agli italiani che avremmo finalmente cambiato

l’Italia, mettendoci alle spalle la fallimentare stagione di governo di

Conte e della sinistra tra banchi a rotelle e superbonus, e lo faremo. Ci

conforta che questo non piaccia a Conte. Andiamo avanti”

Lo dichiara il presidente dei deputati di Fratelli d’Italia, Galeazzo

Bignami.

