PONTE SANGUINARIO: DEFINITO IL

CRONOPROGRAMMA PER LA

PROGETTAZIONE E I LAVORI

Il sindaco Andrea Sisti:”Con questo intervento avremo la possibilità

di ammirare il Ponte Sanguinario come non è mai stato possibile

fare fino ad ora”

Definito il cronoprogramma per gli interventi che interesseranno il Ponte Sanguinario.

Con l’approvazione da parte della Giunta comunale dello schema di convenzione con la

Regione Umbria (la firma è prevista nelle prossime settimane), sono state definite anche

le tempistiche sia per la progettazione, che per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori.

nell’ambito della programmazione del ciclo 2021-2027 del Fondo per lo Sviluppo e la

Coesione, prevede un nuovo ingresso nell’area pedonale davanti al primo arco di

accesso a piazza Garibaldi e la ristrutturazione di quello esistente, con l’obiettivo di

realizzare un percorso di visita turistico-informativo e un nuovo sistema di illuminazione.

L’intervento consentirà il restauro e la valorizzazione del bene monumentale, compreso

il terzo arco ad oggi non visibile.

Per quanto riguarda la progettazione il cronoprogramma prevede poco meno di due anni

tra l’affidamento del servizio medesimo (la cui procedura sarà avviata non appena

sottoscritta la convenzione e dovrà concludersi entro il 30 giugno di quest’anno) e

l’approvazione del progetto esecutivo, comprensivo di tutte le attività necessarie per

acquisire le autorizzazioni previste dalla normativa, data anche la valenza storico-

artistica del bene, prevista entro 31 marzo 2027.

A seguire verrà avviata la procedura per l’affidamento dei lavori, con la stipula del

contratto alla ditta aggiudicataria prevista per la fine di marzo 2028. Conclusa questa

fase inizieranno i lavori veri e propri che, sempre da cronoprogramma, dovranno

essere eseguiti in circa 32 mesi per concludersi entro dicembre 2030. Il collaudo

richiederà poi altri sei mesi.

“Con questo intervento avremo la possibilità di ammirare il Ponte Sanguinario come non

è mai stato possibile fare fino ad ora – ha spiegato il sindaco Andrea Sisti – Il

Documento di Indirizzo alla Progettazione che abbiamo approvato nel giugno 2023,

attualmente in fase di aggiornamento, comprensivo dello studio elaborato dagli uffici

tecnici del Comune sullo stato di conservazione del monumento, ci ha permesso di

ottenere, attraverso la Regione, il finanziamento necessario. Ora possiamo dare il via