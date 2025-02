NOTA STAMPA – ALLERTA METEO ARPAE 19/2025

(AGENPARL) - Roma, 13 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 13 febbraio 2025 Allerta 019/2025 valida dalle 00:00 del 14/02/2025: vento, neve, piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori e altri fenomeni.

Emanato il 13 febbraio 2025 alle 12:07

Valida dalle 00:00 del 14 febbraio 2025 fino alle 00:00 del 15 febbraio 2025

Allerta ARANCIONE per vento nelle province di PC, PR, RE, MO.

Allerta GIALLA per piene dei fiumi nelle province di PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN; per frane e piene dei corsi minori nelle province di PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN; per vento nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN; per neve nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN; per stato del mare nelle province di FE, RA, FC, RN.

Nella giornata di venerdì 14 febbraio sono previste precipitazioni diffuse, soprattutto sul settore centro-orientale, anche a carattere di rovescio temporalesco. Dalla tarda mattina, con l’ingresso di aria fredda da nord, le precipitazioni assumeranno carattere nevoso anche a bassa quota. Gli accumuli di neve saranno significativi a partire dai 400-500 metri sul settore centro-occidentale e 600-700 metri su quello orientale.

Nel settore centro-orientale si potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti lungo i versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua, con possibili superamenti delle soglie 1.

E’ inoltre previsto un generale rapido aumento della ventilazione da nord-nord/est, con venti che raggiungeranno intensità di burrasca moderata (62-74 km/h) lungo la fascia costiera e settore nord-orientale della regione e burrasca forte (75-88 km/h) sulle zone di crinale dell’Appennino emiliano.

Si prevedono condizioni di mare molto mosso sotto costa ed agitato al largo. Dalla serata, lungo la costa, saranno possibili locali fenomeni di erosione e d’ingressione marina.

