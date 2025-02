(AGENPARL) - Roma, 13 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 13 febbraio 2025 MILLEPROROGHE, NATURALE (M5S): "GOVERNO ANNUNCIA E PROMETTE, MA AFFONDA SETTORE GRANO COME TITANIC"

Roma, 13 feb. – “Tra le proroghe di questo decreto, è presente quella su Granaio Italia, che desta grande preoccupazione nel mondo cerealicolo. Parliamo di uno strumento atteso da anni dagli agricoltori, perché garantisce trasparenza sulla provenienza del grano ed è garanzia per i consumatori sull’origine del prodotto, evitando speculazioni e difendendo il giusto prezzo. Il ministro Lollobrigida, che tanto si fregia di difendere la sovranità alimentare e il made in Italy, non si impegna a sufficienza per garantire la sostenibilità economica delle produzioni e si inchina a una proposta di Fratelli d’Italia per una proroga a luglio delle sanzioni per il mancato rispetto delle norme di Granaio Italia che suona come proroga alla norma stessa, visto che ancora non c’è il portale telematico e dunque è impossibile assolvere ai dettami della legge e dunque incorrere nelle sanzioni. Ancora una volta, i prodotti alla base della dieta mediterranea, autentiche eccellenze del nostro made in Italy, vengono messi in un angolo, sottoposti da anni a dinamiche a dir poco punitive che fanno salire alle stelle i costi per gli agricoltori. Questo governo denota la massima disattenzione e finisce per ingannare i cerealicoltori, strizzando l’occhio al grano straniero e creando un danno anche ai consumatori, visto che all’estero in queste coltivazioni vengono usate anche sostanze dannose per la salute. Noi del Movimento 5 Stelle consideriamo il registro di Granaio Italia una tutela per tutti, dagli operatori del settore ai consumatori. Dalla maggioranza, invece, arrivano solo annunci roboanti, seguiti prontamente dall’ennesima proroga. Una cosa è certa: i costi di produzione resteranno alti e i prodotti senza tutela. Il settore sta dando da anni segni di cedimento e la situazione sta per esplodere, come dimostrano i trattori arrivati recentemente qui a Roma. Gli agricoltori continuano a operare sotto la mannaia delle multinazionali e sono costretti a combattere contro burocrazia e cambiamento climatico, in totale balia della sorte. Anche quest’anno, insomma, questo decreto – che poteva essere utile a fornire qualche soluzione al mondo agricolo – finisce per affondarlo come il Titanic”. Lo dichiara in Aula a Palazzo Madama Gisella Naturale, senatrice del Movimento 5 Stelle e vicepresidente della Commissione Agricoltura al Senato, in occasione della discussione generale del decreto Milleproroghe.

