(AGENPARL) – gio 13 febbraio 2025 MILLEPROROGHE. M. OCCHIUTO (FI): FONDAMENTALE GARANTIRE SICUREZZA BAGNANTI

“L’approvazione dell’emendamento al dl Milleproroghe, che consentirà di continuare a svolgere la loro attività agli assistenti bagnanti, anche minorenni, in possesso del brevetto in vigore nella scorsa stagione balneare, è un grande risultato di Forza Italia. Si tratta di una risposta concreta alle richieste degli operatori balneari che, in prossimità dell’estate, hanno manifestato la difficoltà nel reperire e assumere personale specializzato per la sicurezza dei bagnanti. Una professione che richiede grande preparazione e che non si può improvvisare”. Lo ha detto intervenendo in Aula il senatore di Forza Italia, Mario Occhiuto, relatore del dl Milleproroghe.