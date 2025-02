Le compagnie elettriche indiane firmano un importante accordo sull’energia verde

(AGENPARL) - Roma, 13 Febbraio 2025

In un passo significativo verso la transizione energetica, Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC) e National Thermal Power Corporation (NTPC) hanno firmato un accordo da 2,3 miliardi di dollari per acquisire una quota del 100% in Ayana Renewable. La notizia, riportata dal quotidiano Indian Express, evidenzia l’importanza di questa operazione nel settore delle energie rinnovabili in India.

Ayana Renewable è una società specializzata nella gestione di impianti solari ed eolici e rappresenta un asset strategico per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del Paese. Secondo ONGC, questa acquisizione contribuirà a supportare l’infrastruttura di Ayana, favorendone l’espansione e la crescita, in linea con le ambiziose strategie di energia pulita del governo indiano.

L’accordo si inserisce nel quadro della strategia di ONGC, che mira a sviluppare un portafoglio di energia rinnovabile pari a 10 gigawatt entro il 2030, mentre NTPC punta a raggiungere una capacità di energia rinnovabile di 60 gigawatt entro il 2032. Attualmente, Ayana Renewable possiede circa 4,1 gigawatt di risorse operative e in costruzione, con l’intenzione di aggiungere 2 gigawatt di capacità di energia rinnovabile all’India ogni anno.

Questo investimento si allinea con gli obiettivi climatici del governo indiano, che ha dichiarato l’intenzione di aggiungere 500 gigawatt di energia pulita entro il 2030 per ridurre le emissioni di carbonio e raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2070.

L’acquisizione di Ayana Renewable da parte di ONGC e NTPC rappresenta uno dei più grandi accordi di energia pulita dell’India, sottolineando il crescente impegno del Paese verso la sostenibilità e la transizione verso fonti energetiche rinnovabili.