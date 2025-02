(AGENPARL) - Roma, 13 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 13 febbraio 2025 INDUSTRIA, S. LICHERI (M5S): URSO CHE SE LA PRENDE COL GREEN DEAL E’ TRAGEDIA CHE DIVENTA FARSA

ROMA, 13 FEB. – “I dati diffusi ieri da Istat sono molto più di un campanello d’allarme, col crollo della produzione industriale a dicembre del 7,1% e dieci comparti su quindici in caduta libera. Sono numeri che “bollinano” il fallimento delle politiche del governo Meloni in questi due anni e mezzo, perché è palese ormai che per le attività produttive si è fatto molto poco e molto male. Al termine di questa due giorni, vedere il pugile suonato Adolfo Urso scaricare le responsabilità dei numeri infausti dell’industria sul “Green Deal” europeo, è la tragedia che si trasforma in farsa. Quando si fallisce in modo così smaccato, generalmente si fa un passo indietro”. Così in una nota la senatrice M5s Sabrina Licheri.

