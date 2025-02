(AGENPARL) - Roma, 13 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 13 febbraio 2025 *INDUSTRIA, LOREFICE (M5S): URSO NON NE HA AZZECCATA UNA, DIMISSIONI INEVITABILI

Roma, 13 febbraio 2025. Dopo gli ultimi e ulteriori dati Istat sul crollo della produzione industriale, “le dimissioni di Urso sono urgenti e inevitabili. Il ministro di riferimento del settore delle imprese non ne ha azzeccata una. Il suo piano di incentivi all’industria, ovvero Transizione 5.0, ha prelevato dal tanto vituperato Pnrr 6,2 miliardi di euro, ma ne ha visti messi a terra finora meno di 400 milioni, ovvero la miseria del 6%. È l’effetto di una misura che più sbagliata non si può, con tempi troppo stretti per gli investimenti delle imprese e una decina di nuovi passaggi burocratici che sembrano essere stati previsti apposta per non far attivare il piano dalle aziende interessate. Se al posto di Urso ci fosse stato un ministro del M5S la Meloni ne avrebbe chiesto l’espulsione dall’Italia. Urso quindi deve fare un passo indietro una volta per tutte, ma questo certo non esime Meloni e Giorgetti dalle loro enormi responsabilità. Con il rischio dazi sui mercati internazionali e il caro energia, inoltre, la situazione minaccia di peggiorare ulteriormente. Ma il problema è che i veri dazi per l’Italia sono rappresentati proprio da Meloni, Giorgetti e Urso”. Lo ha affermato il Senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato e Capogruppo M5S in Commissione Politiche Ue del Senato in un’intervista a La Notizia.

