(AGENPARL) - Roma, 13 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 13 febbraio 2025 *Energia: Misiani (Pd), finalmente Giorgetti si sveglia dal torpore, noi

pronti a confronto*

“Dopo settimane di allarmi (inascoltati) sui costi dell’energia, il

ministro Giorgetti si è destato dal suo torpore, preannunciando la

presentazione di un provvedimento sulla dinamica delle bollette e – udite,

udite – una riflessione critica sul passaggio al libero mercato. Come si

suol dire: meglio tardi che mai.

Già che ci siamo, sarebbe utile anche un approfondimento sulla proroga

senza gara per 20 anni delle concessioni per la distribuzione elettrica,

che il governo Meloni ha fatto passare in fretta e furia nella legge di

bilancio. Il Partito democratico le sue proposte le ha avanzate da tempo, a

partire dal rafforzamento del ruolo di Acquirente Unico per calmierare il

mercato. Quando il governo scenderà dal suo piedistallo, siamo pronti al

confronto.” Così su X Antonio Misiani, responsabile Economia nella

segreteria nazionale Pd.

Roma, 13 febbraio 2025

Alla luce dei principi di cui al D.lgs. 196/03 e al Regolamento UE

2016/679 in materia di protezione dei dati personali, tutte le informazioni