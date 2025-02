(AGENPARL) - Roma, 13 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 13 febbraio 2025 DECRETO EMERGENZE, DI BIASE (PD): NEGATO COINVOLGIMENTO DEL TERZO SETTORE

“La maggioranza in commissione ha bocciato l’emendamento a prima firma Braga al decreto Emergenze, che prevedeva il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore per pianificare gli interventi nelle zone commissariate dal Governo. Una scelta incomprensibile. È già assurdo scavalcare Sindaci e presidenti di municipio per creare nuove figure commissariali, ma in questo caso si nega il coinvolgimento di associazioni che spesso sono le principali protagoniste dell’inclusione e del riscatto sociale. Crediamo che debbano essere protagonisti della redazione dei piani di intervento, il Governo e la maggioranza invece pensano che basta affidare tutto ad un commissario. Sono fuori strada, continueremo in questa battaglia per valorizzare chi combatte ogni giorno i problemi delle grandi periferie urbane”. Lo dichiara la deputata Pd Michela Di Biase.

Roma, 13 febbraio 2025

