(AGENPARL) - Roma, 13 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 13 febbraio 2025 13 febbraio 2025

Consiglio comunale, lunedì 17 febbraio nuova seduta

In programma 7 interpellanze, una mozione e un ordine del giorno

Lunedì 17 febbraio, a partire dalle ore 15 nella sala Grandonio del Palazzo comunale, è prevista una

nuova seduta del Consiglio comunale. Gli interventi potranno essere seguiti a distanza con la diretta

streaming sul sito istituzionale https://www.comune.pistoia.it/il-comune/consiglio-comunale (alla

voce “Consigli Cloud”) e sulla pagina Facebook del Comune di Pistoia.

Sono dieci i punti all’ordine del giorno. Si parte con le comunicazioni per poi passare a sette

interpellanze. La prima è di Pistoia Ecologista Progressista sulle clausole di salvaguardia del Piano

Strutturale e del Piano Operativo Comunale. Le due interpellanze del consigliere Paolo Tosi del PD

riguardano la chiusura delle fontane pubbliche e gli interventi di manutenzione delle strade

comunali.

L’interpellanza sulle Mura urbane è presentata da Irene Bottacci del Partito Democratico e da Mattia

Nesti, capogruppo di Pistoia Ecologista Progressista.

Altre tre le interpellanze di Pistoia Ecologista e Progressista. Una è sulle sanzioni, ai sensi del codice

della strada, relative all’autovelox di via Sestini, un’altra sui servizi educativi comunali e infine sulle

problematiche di via Erbosa e via di Canapale.

All’odg anche una mozione presentata da tutti i gruppi di opposizione (Civici Riformisti, Partito

Democratico e Pistoia Ecologista Progressista) su piazza San Lorenzo: richiesta di variante al progetto

di riqualificazione estetica e funzionale.

Chiude il Consiglio comunale un ordine del giorno di Pistoia Ecologista Progressista, Partito

Democratico e Civici Riformisti relativo al riconoscimento dello stato di Palestina.