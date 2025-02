COMUNICATO TARGA TATTILE VILLA TORLONIA

(AGENPARL) - Roma, 13 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 13 febbraio 2025 COMUNICATO STAMPA

VILLA TORLONIA, ALFONSI: UNA NUOVA TARGA TATTILE DONATA DA TERNA PER IL

CEDRO MONUMENTALE

Roma, 13 febbraio 2025 – L’ Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo

dei rifiuti di Roma capitale Sabrina Alfonsi ha inaugurato oggi a Villa

Torlonia la nuova targa tattile per il Cedro del Libano – situato

all’interno del famoso giardino della Capitale – donata da Terna, la

società che gestisce la rete elettrica nazionale, guidata da Giuseppina Di

Foggia, per valorizzarne la storia secolare. La targa, apposta con la

condivisione della Sovrintendenza Capitolina, illustra le caratteristiche e

le notizie storico-culturali della specie in italiano, inglese e braille.

Il Cedrus Libani, originario dell’Anatolia meridionale, della Siria e del

Libano, è ad oggi particolarmente diffuso nei parchi e nei giardini di

tutta Europa. Nello specifico, il cedro di Villa Torlonia, con i suoi

duecento anni d’età e i circa 30 metri di altezza, rientra nell’elenco

degli alberi monumentali d’Italia registrati dal Ministero dell’Ambiente e

della Sicurezza Energetica (MASE).