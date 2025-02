(AGENPARL) - Roma, 13 Febbraio 2025

il comunicato stampa relativo all’iniziativa Just The Woman I Am 2025, in programma l’8 marzo al Campus Scienze e Tecnologie.

COMUNICATO STAMPA

8 MARZO: “JUST THE WOMAN I AM 2025”, L’UNIVERSITÀ DI PARMA E IL CUS ADERISCONO ALLA CORSA – CAMMINATA PER SOSTENERE LA RICERCA SUL CANCRO

Alle 10.30 al Campus Scienze e Tecnologie. Iscrizioni aperte fino al 20 febbraio

Parma, 13 febbraio 2025 – L’Università di Parma e il CUS – Centro Universitario Sportivo Parma aderiscono all’iniziativa Just The Woman I Am 2025 (JTWIA), organizzata da CUS Torino, Federazione Italiana dello Sport Universitario, Politecnico e Università di Torino e patrocinata dalla RUS – Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile.

A Parma, la corsa-camminata di 5 km si svolgerà sabato 8 marzo alle 10.30, all’interno del Campus Scienze e Tecnologie, con ritrovo al PalaCampus alle 10.

L’iniziativa, organizzata in concomitanza con la Giornata Internazionale della Donna, è finalizzata a raccogliere fondi per la ricerca universitaria sulla salute e sul cancro partendo dalle donne, promuovendo gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite legati a prevenzione, corretti stili di vita, inclusione e parità di genere.

Come iscriversi

La quota di partecipazione prevista per ogni persona parte da 20 euro (15 per le studentesse e gli studenti dell’Università e per gli under18).

Tutte le info a questo link

