(AGENPARL) - Roma, 12 Febbraio 2025

TELNET,QUARTINI (M5S): DA AZIENDA APPROCCIO ARROGANTE,GOVERNO SI FACCIA SENTIRE TELNET,QUARTINI (M5S): DA AZIENDA APPROCCIO ARROGANTE,GOVERNO SI FACCIA SENTIRE ROMA,12 FEB. – “Pure ieri dai rappresentanti di Telnet abbiamo assistito a un approccio all’insegna dell’arroganza e del menefreghismo. I quali non hanno ritenuto istituzioni e sindacati degni nemmeno della loro presenza,collegandosi da remoto in video. E illustrando un “piano di composizione della crisi da indebitamento” al limite della farsa,con fondi per la tredicesima entro 10 giorni e la mensilità di dicembre pagata in due tranche separate. E’ chiaro che tutto ciò è assurdo,e chiediamo al governo di farsi sentire già nel corso dell’aggiornamento del tavolo della settimana prossima. La dignità di 400 lavoratori non può essere calpestata con tanta faciloneria: l’azienda va inchiodata a prendersi impegni precisi. Che siano accettabili,non prese in giro mascherate”. Così’ in una nota il deputato toscano del M5s Andrea Quartini. —————– Ufficio Stampa Parlamento Movimento 5 Stelle