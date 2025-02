(AGENPARL) - Roma, 12 Febbraio 2025

SPIONAGGIO,SILVESTRI (M5S): NON CI INTIMIDITE,DA POST-FASCISTI A NEO-PIDUISTI IL PASSO È BREVE “Prima di tutto mi lasci esprimere la mia solidarietà,e quella di tutto il mio Gruppo,a Giornalisti ed attivisti politici spiati illecitamente. Solidarietà che probabilmente sarebbe arrivata anche dal governo se si fosse trattato dei vari Porro,Vespa,Sallusti,ovvero di tutti quelli che vi confezionano interviste senza domande. In quel caso oggi qui avremmo visto Meloni,Tajani e Salvini in prima fila. Invece non è successo a loro ma,“caso strano” a Francesco Cancellato,Direttore di Fanpage che con un’inchiesta giornalistica ha mostrato il vero volto delle sezioni giovanili di Fratelli D’Italia,a Luca Casarini e ad a altre persone a voi avverse come il Presidente di un’associazione di rifugiati libici,persona torturata da Almasri che vi aveva criticato duramente. Tutte persone che hanno intaccato la vostra immagine. La domanda è semplice: chi di voi ha permesso questo spionaggio di Stato e perché? E su chi state usando il software che ci avete detto essere ancora in uso? Alle parole del ministro Ciriani,che minaccia via legali contro chi accusa il governo,replico che non esistono intimidazioni che possono spaventare la mia persona e il Movimento 5 Stelle. Dal vostro silenzio emerge un quadro inquietante. Soprattutto se guardo alle parole del VicePresidente del Consiglio,Salvini,che ha parlato di uno dei più grandi casi di spionaggio come “scontro fra servizi italiani”,facendo implicitamente capire l’incapacità di gestire un importante organo dello Stato. Ecco,mentre voi non controllate i servizi segreti,in Parlamento,con il disegno di legge “sicurezza”,state legittimando e rafforzando l’azione di potenziali servizi deviati,cosi come rilevato dalle famiglie vittime delle stragi. State permettendo che i servizi possano commettere impunemente: istigazione e commissione di delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità o apologia degli stessi delitti; direzione e organizzazione di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico; detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Questa è follia pura. il quadro è chiaro: con la vostra azione di governo volete indebolire la magistratura e la sua capacità di indagine tramite la separazione delle carriere e il depotenziamento dell’uso delle intercettazioni,dall’altra autorizzate azioni eversive dei servizi e lo spionaggio dei nemici politici,ma anche di semplici studenti. Attenzione perché dal post fascismo al neo piduismo il passo è breve”. Così in Aula Francesco Silvestri,deputato M5S. —————– Ufficio Stampa Parlamento Movimento 5 Stelle