(AGENPARL) - Roma, 12 Febbraio 2025

INDUSTRIA,TURCO (M5S): SERVE BANCA PUBBLICA INVESTIMENTI PER RISOLLEVARE ECONOMIA NOTA STAMPA *INDUSTRIA,TURCO (M5S): SERVE BANCA PUBBLICA INVESTIMENTI PER RISOLLEVARE ECONOMIA* Roma,11 febbraio. “Il Governo Meloni non può più permettersi di assistere passivamente ai grandi cambiamenti del quadro economico internazionale. Di fronte alle sfide poste dall’intelligenza artificiale,la Francia si sta costruendo un ruolo di capofila in Europa con un piano di oltre 100 miliardi di euro di investimenti,soprattutto privati. Ma attenzione: per innescare questo processo,Parigi ha messo in campo la sua Bpi,la Banca pubblica di investimenti controllata dalla Cassa depositi e prestiti transalpina,che stanzierà 10 miliardi da qui al 2029. L’Italia non può restare a guardare girandosi i pollici,esattamente come sta facendo di fronte al risiko bancario che sta divampando nel Paese. Per questo torniamo a chiedere all’Esecutivo,sull’esempio francese,di prendere in considerazione la nostra proposta di costituzione di una Banca pubblica di investimenti per rimettere l’Italia in carreggiata nelle grandi sfide,IA compresa,e contribuire a risollevare una situazione industriale che due anni di Governo Meloni hanno pesantemente compromesso. Una Banca pubblica di investimenti può essere costruita a partire dai tanti strumenti finanziari oggi presidiati dal settore pubblico,ossia Cassa Depositi e Prestiti,Invitalia,Mediocredito Centrale,BdM Banca. L’Esecutivo ammetta una volta per tutta che dopo l’azzeramento della crescita,22 mesi consecutivi di calo della produzione industriale,42 miliardi di fatturato dell’industria manifatturiera bruciati in un solo anno,l’esplosione della cassa integrazione,l’aumento delle bollette energetiche,è assolutamente indispensabile muoversi,con strumenti completamenti nuovi rispetto a quelli sin qui utilizzati”. Lo comunica in una nota il senatore Mario Turco,vicepresidente del M5S e coordinatore del Comitato pentastellato economia,lavoro,impresa. —————– Ufficio Stampa Parlamento Movimento 5 Stelle