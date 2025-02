(AGENPARL) - Roma, 12 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 12 febbraio 2025 FINE VITA, SPORTIELLO (M5S): “GOVERNO SILENTE, VERGOGNA”

Roma, 12 feb. – “Sul fine vita il Parlamento continua a rimanere silente nonostante la salvifica e necessaria azione portata avanti dalla regione Toscana che speriamo sia seguita quanto prima dalle altre regioni. È incredibile ascoltare in queste ore esponenti della maggioranza che condannano l’iniziativa della regione Toscana ribadendo la necessità di un intervento parlamentare, membri ed esponenti di quella stessa maggioranza che però negano la discussione di una risposta di legge e tengono nel cassetto una mia pdl che ho richiesto di calendarizzare, come primo atto da discutere, il 17 novembre 2022. È sinceramente una vergogna. Ancora una volta sia maggioranza che governo scappano dalle proprie responsabilità, mentre ci sono persone che vivono indicibili sofferenze ed esistono sentenze che impongono il rispetto delle loro volontà riconoscendo la necessità di garantire anche nel nostro paese il fine vita”. Lo scrive in una nota Gilda Sportiello, deputata del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle