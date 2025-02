(AGENPARL) - Roma, 12 Febbraio 2025

CINEMA,M5S A GIULI: INCONTRO URGENTE SU STOP SFRUTTAMENTO LAVORO ARTISTICO CINEMA,M5S A GIULI: INCONTRO URGENTE SU STOP SFRUTTAMENTO LAVORO ARTISTICO Roma,12 feb. – “Ieri in Senato le principali associazioni rappresentative di artisti,interpreti e attori hanno lanciato un grido di allarme sullo sfruttamento del lavoro artistico da parte delle multinazionali americane per la questione legata ai diritti connessi. La proposta della Lega in discussione in Commissione Cultura rischia di cristallizzare un monopolio nell’intermediazione dei diritti,rendendo la situazione insostenibile. Bisogna fermare tutto e fare un ragionamento molto più ampio tenendo conto delle ragioni degli attori,interpreti e autori. Laddove dovesse essere approvata la proposta in discussione in Commissione Cultura al Senato,verrebbero meno la concorrenza e i diritti dei lavoratori,e si fa un favore enorme a Netflix,Amazon,Disney,ecc che stanno accumulando montagne di denaro sulle spalle degli artisti,gli stessi a cui vengono imposte clausole capestro sull’utilizzo della loro voce e della loro immagine tramite strumenti di intelligenza artificiale. Chiediamo un incontro urgente ad Alessandro Giuli per discutere di questa emergenza e della necessità di un sistema più equo e trasparente,così come di altre priorità quali il ripristino dei corpi di ballo stabili delle fondazioni,gli asili musicali e l’aumento delle risorse al Fus. Sul tema chiediamo a tutte le forze politiche di tutti gli schieramenti di firmare la nostra proposta in modo da porre fine a questa forma di sfruttamento. Netflix & Co. devono fornire dati chiari e completi sugli introiti degli artisti,superando ritardi e reticenze inaccettabili,analoghe a quelle riscontrate sui dati Auditel. Avevamo chiesto un’audizione con Netflix e Auditel,ma per motivi diversi entrambi hanno disertato la Commissione Cultura. Non possiamo accettare questa mancanza di trasparenza e di rispetto verso il Parlamento italiano”. Così i senatori M5S Mario Turco,Vicepresidente e responsabile del Comitato economia,lavoro e imprese,e Luca Pirondini,capogruppo in commissione Cultura. —————– Ufficio Stampa Parlamento Movimento 5 Stelle