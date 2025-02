Aun 12 feb. 025 (Pag 1)

(AGENPARL) - Roma, 12 Febbraio 2025

*Università per Stranieri di Perugia: il Presidente Mattarella e la Presidente Proietti per i 100 anni dell’Ateneo* (AUN) – Perugia,12 feb. 025 – Il Presidente della Repubblica,Sergio Mattarella,ha visitato oggi l’Università per Stranieri di Perugia in occasione del centenario dell’Ateneo,istituzione di riferimento per la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo. Ad accoglierlo,la Presidente della Regione Umbria,Stefania Proietti,insieme al Rettore Valerio De Cesaris,alla Sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi,al Presidente della Provincia di Perugia Sandro Pasquali,al Prefetto Armando Gradone e alle più alte autorità civili e accademiche. “L’evento – ha sottolineato la Presidente – intende celebrare il ruolo che l’Università per Stranieri svolge da un secolo nella promozione dell’incontro tra culture,attraverso l’insegnamento della lingua italiana e lo scambio accademico internazionale. Per noi è un’eccellenza straordinaria che ci riempie di orgoglio”. Nel suo intervento,il Presidente Mattarella ha ribadito il valore dell’istruzione e della conoscenza nella costruzione di una società aperta e solidale. Riprendendo le parole del Rettore,ha evidenziato come in questo Ateneo nessuno si sente straniero,ma tutti si sentono a casa propria. L’Italia,ha aggiunto,è un luogo di dialogo e cultura,e istituzioni come questa ne rappresentano appieno la vocazione. Qui si formano le nuove generazioni,non solo dal punto di vista linguistico,ma soprattutto nella capacità di comprendersi e collaborare al di là delle differenze,poiché la vera forza del sapere risiede proprio nella condivisione. La presenza del Presidente della Repubblica ha testimoniato il significato della formazione come strumento di crescita e integrazione. L’Umbria,storicamente terra di pace e accoglienza,trova in questa Università un esempio concreto dei valori che la caratterizzano. Anche il Rettore Valerio De Cesaris ha sottolineato il ruolo centrale dell’Ateneo nel promuovere la lingua e la cultura italiana come strumenti di dialogo e cooperazione internazionale. Ogni anno l’Università accoglie studenti da tutto il mondo,consolidando il proprio impegno nella diffusione della cultura italiana e nella costruzione di legami tra comunità diverse. La visita del Presidente Mattarella è stata interpretata come un segno di grande attenzione verso la storia e la missione dell’istituzione. Nel corso della cerimonia,alcuni studenti hanno condiviso la propria esperienza,evidenziando come l’Università per Stranieri sia un crocevia di lingue,culture e tradizioni,contribuendo a costruire un ambiente di scambio e arricchimento reciproco. Al termine della cerimonia la presidente della Regione,il vice presidente Tommaso Bori,l’assessore Fabio Barcaioli e la presidente dell’assemblea legislativa Sarah Bistocchi hanno consegnato il gagliardetto al magnifico rettore per ricordare l’importante ricorrenza.