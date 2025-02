(AGENPARL) - Roma, 11 Febbraio 2025

SALVA-MILANO,SIRONI (M5S): EFFETTO BOOMERANG,E’ UNA SPACCA-MAGGIORANZA SALA SALVA-MILANO,SIRONI (M5S): EFFETTO BOOMERANG,E’ UNA SPACCA-MAGGIORANZA SALA Roma,11 FEB. – “E’ singolare quanto accaduto ieri: mentre Sala era ospite della Gruber su La7,la maggioranza che lo sostiene al comune di Milano si frantumava con 22 voti favorevoli e 5 contrari su un ordine del giorno proposto dal Pd sulla “Salva-Milano. Un effetto boomerang per il sempre più irriconoscibile Sala,sempre più corpo estraneo nel Centrosinistra,o per meglio dire sempre più portacolori di un Centrosinistra di destra. E’ incredibile la spregiudicatezza con cui il primo cittadino milanese porta avanti questa vulgata sul far west urbanistico,a danno dei milanesi e ora anche di tutti gli italiani. I suoi aut aut nei confronti del Parlamento,e in particolar modo nei riguardi del Pd di Elly Schlein,sono una pagina politica molto poco edificante di questi tempi. Però nel Pd sanno benissimo che se si vuole costruire un’alternativa a Meloni,non si può dar retta a Sala e non si possono votare leggi ignobili come questa “Salva-abusi”,indigesta persino per buona parte della destra. Se vogliamo costruire un’alternativa a Meloni,non si possono fare provvedimenti ad hoc per neutralizzare inchieste della magistratura. E infine,se pensiamo in tema di urbanistica ed edilizia di inseguire la destra sul sentiero del consumo di suolo a manetta,gli elettori premieranno sempre l’originale. Il quadro è chiaro: il “Salva-Milano,bocciato ieri da 180 autorevoli figure accademiche del nostro paese,ma anche da ingegneri,architetti e altri esperti venuti in audizione,è uno sfregio giuridico e politico profondo. Se verrà approvato,ne trarremo le dovute conseguenze”. Così in una nota la senatrice M5s Elena Sironi. —————– Ufficio Stampa Parlamento Movimento 5 Stelle