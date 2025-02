(AGENPARL) - Roma, 11 Febbraio 2025

SAFER INTERNET DAY. BALDELLI (FDI): PROMUOVERE USO CONSAPEVOLE FRA I GIOVANI "Oggi è il 'Safer Internet day',una buona occasione per riflettere sull'utilizzo delle nuove tecnologie,in continua e rapida evoluzione,che,spesso,sfugge al controllo degli adulti,chiamati a salvaguardare non solo la corretta crescita dei giovani,ma la loro stessa salute. Secondo gli addetti ai lavori,infatti,l'eccessiva esposizione ai dispositivi digitali può compromettere lo sviluppo cerebrale dei nostri ragazzi. Come decisori politici abbiamo il dovere di prendere in carico il problema,avviando anche misure concrete,sulla scia di quanto fatto infatti in altre parti del mondo come l'Australia,alcuni stati americani o i Paesi scandinavi,per proteggere i minori e promuovere un uso consapevole delle nuove tecnologie". Così il deputato di Fratelli d'Italia,Antonio Baldelli.