Prevenire la Processionaria: un impegno condiviso per la salute pubblica || Comunicato Stampa

(AGENPARL) - Roma, 11 Febbraio 2025

Prevenire la Processionaria: un impegno condiviso per la salute pubblica L'inverno è il periodo migliore per prevenire l'uscita dei nidi delle larve e la loro discesa a terra Parma,11 febbraio 2025 – La processionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa) rappresenta un pericolo per la salute umana e degli animali a causa dei peli urticanti delle sue larve. A fine inverno,questi insetti lasciano i nidi formando le caratteristiche "processioni". Le larve possono provocare irritazioni cutanee,oculari e alle vie respiratorie,anche senza contatto diretto,poiché i peli possono essere trasportati dal vento. L'impegno del Comune di Parma Sebbene la lotta alla processionaria non sia più obbligatoria per motivi fitosanitari,il Comune di Parma ha adottato l'Ordinanza Sindacale n. OSFP/2022/14 del 18 marzo 2022,con l'obiettivo di tutelare la salute pubblica e prevenire i rischi connessi alla diffusione di questo insetto. L'ordinanza impone specifici obblighi ai proprietari di alberi a rischio infestazione,in particolare pini e cedri,per garantire una gestione efficace del problema. Cosa deve fare la cittadinanza? Per contrastare la diffusione della processionaria,tutti i proprietari di immobili,amministratori condominiali e conduttori di aree verdi sono tenuti a: · Effettuare ispezioni periodiche (soprattutto nella stagione invernale) per individuare la presenza di nidi sugli alberi. · Provvedere tempestivamente alla rimozione meccanica e allo smaltimento sicuro dei nidi,avvalendosi preferibilmente di ditte specializzate. · In caso di trattamenti chimici endoterapici,inviare una notifica all'Azienda USL di Parma almeno 10 giorni prima dell'intervento tramite PEC all'indirizzo . Come interviene il Comune? Anche il Comune di Parma monitora le aree pubbliche e interviene nelle zone verdi di sua competenza per prevenire e contenere la diffusione della processionaria. Inoltre,fornisce informazioni utili ai cittadini e promuove azioni di sensibilizzazione per incentivare la prevenzione. Perché è importante agire? Anche se non più obbligatoria dal punto di vista strettamente fitosanitario,la lotta alla processionaria è fondamentale per proteggere la salute pubblica e l'ambiente. La collaborazione tra cittadini e amministrazione comunale è essenziale per ridurre i rischi e garantire la sicurezza di tutti. Per ulteriori informazioni,è possibile consultare il sito del Comune di Parma o contattare gli uffici competenti.