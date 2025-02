(AGENPARL) - Roma, 11 Febbraio 2025

LA PERLA,LISEI (FDI): GRAZIE A GOVERNO E AL MINISTRO URSO AZIENDA AVRA’ FUTURO “La proroga di due settimane chiesta dai commissari de La Perla per consentire la massima partecipazione alla procedura di cessione dell’azienda è il segno tangibile dell’ottimo operato del governo Meloni e del ministro Urso,che hanno saputo porre le condizioni per dare un futuro produttivo certo a questo storico marchio del made in Italy. Sono ben sedici le manifestazioni di interesse pervenute nei termini da altrettanti soggetti industriali e finanziari in risposta all’avviso di vendita unitaria degli asset del Gruppo,un passo decisivo per garantire a La Perla una nuova stagione dopo la crisi nella quale era caduta e che mostra in tutta evidenza quanto al nostro esecutivo,ancora una volta,stia a cuore l’interesse nazionale. Mentre le opposizioni di sinistra speculano sui lavoratori,il Governo sta agendo per salvare i propri posti”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Marco Lisei. ________________________ Ufficio stampa Fratelli d’Italia Senato della Repubblica