UN PREMIO PER LE ECCELLENZE =========================== ####**Riserva Naturale dello Stato e Area Marina Protetta di Torre Guaceto,Puglia,e New York City,Stati Uniti,migliori Green Destination** ####========================================================================================================================================== ####**In Sicilia e in Norvegia le migliori Green Accommodation** ####============================================================ ####**In Austria il miglior Green Family Hotel ** ####============================================= ####**Econauta miglior Green Tour Operator** ####======================================== #### #### ####**Alla compagnia aerea Latam Airlines il Premio Best Practice dedicato alla Mobilità sostenibile** ####================================================================================================== ####**Al Parco Archeologico del Colosseo,Roma,la Menzione d’Onore del Gist Green Travel Award 2025** ####================================================================================================== **Puglia,Sicilia,Lazio,Stati Uniti,Norvegia,Austria,Econauta e Latam Airlines. Queste le destinazioni e gli operatori turistici premiati il 10 febbraio 2025,nel corso della Bit a Milano dal GIST Gruppo Italiano Stampa Turistica,con il Premio GREEN TRAVEL AWARD.** ### Giunto alla**tredicesima edizione**,il Premio GREEN TRAVEL AWARD è destinato alle eccellenze **del turismo sostenibile e responsabile.** **Cinque le categorie **oggetto di valutazione e selezionate dalla giuria: **Best Green Destination (Italia ed Estero),Best Green Accommodation (Italia ed Estero),Best Green Family Hotel,Best Green Tour Operator, Best Practices Mobilità**,alle quali si aggiunge una **Menzione d’onore.** Nato da un’idea delle giornaliste **Sabrina Talarico**,presidente del GIST,e **Diana de Marsanich**,presidente di GTA,il prestigioso riconoscimento è destinato alle migliori realtà italiane e straniere della ricettività e mobilità turistica,che sposano una filosofia rispettosa dell’ambiente. La giuria del premio GIST Green Travel Award è composta da giornalisti,direttori di testata,tutti soci GIST: **Paola Babich,Elena Barassi,Chiara Bidoli,Ornella D’Alessio,Raffaele D’Argenzio,Lara Leovino,Piergiorgio Oliveti,Elena Pizzetti,Marco Restelli,Edoardo Stucchi**. ***Riserva Naturale dello Stato e Area Marina Protetta di Torre Guaceto in Puglia Best Green Destination italiana*** ###**Best Green Destination italiana ** **La Riserva Naturale dello Stato e Area Marina Protetta di Torre Guaceto in Puglia è la Best Green Destination italiana. Il premio è stato ritirato da Rocky Malatesta,presidente del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto e da Massimo Vittorio Lanzilotti,sindaco di Carovigno. **Spiagge incontaminate,natura florida e protetta,Torre Guaceto è uno scrigno di biodiversità composto da una riserva marina e una terrestre gestite da un unico ente dove si susseguono campi coltivati,oliveti,macchia mediterranea,la zona umida,le dune,il litorale,e il mare sul cui fondale si sviluppano praterie di posidonia oceanica e,più in profondità,il coralligeno. La riserva si estende per circa 3.300 ettari e interessa un tratto di costa lungo otto chilometri che va da Brindisi,al territorio di pertinenza del comune di Carovigno. Gioiello naturalistico del Sud Italia,è un luogo dove natura e uomo convivono in armonia e unica area protetta italiana dove è presente un laboratorio archeologico. E da giugno a settembre,il lido balneare è aperto anche ai diversamente abili. Una destinazione virtuosa e sostenibile. ***New York City Tourism + Conventions Best Green Destination estera*** ###**Best Green Destination estera** Il premio **Best Green Destination estera **è stato vinto da **New York City Tourism + Conventions **e ritirato da **Alice Pinna,Trade Account Manager**,**AIGO** Il 2025 è un anno di importanti celebrazioni per New York che celebra i 400 anni con eventi sportivi e appuntamenti culturali. Era il 1625 quando la Compagnia olandese delle Indie Occidentali costruiva Fort Amsterdam,primo insediamento sulla punta meridionale di Manhattan. Il piano OneNYC20250 prevede,entro il 2025,la riduzione dei gas serra dell’80 per cento rispetto ai livelli del 2005,e la totale eliminazione dei rifiuti inviati in discarica entro il 2030. La Green Guide to NY,Guida Verde di NY,invita a visitare locali e ristoranti sostenibili,mercati contadini e a esplorare la città e i cinque distretti in bicicletta -lungo gli oltre 1.500 km di piste e percorsi ciclabili- a piedi e con i mezzi pubblici. I turisti sono coinvolti nel NYC Carbon Challenge,un’iniziativa che vede gli hotel impegnati a ridurre le emissioni degli edifici del 30 per cento entro il 2050. Tra i must,l’High Line,il parco urbano sopraelevato costruito sulla linea ferroviaria sopraelevata in disuso della West Side Line: un esempio di riqualificazione urbana che ben esprime la nuova anima verde della Grande Mela. ***Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo Luxury Wine Resort Best Green Accommodation Italia*** ###**Best Green Accommodation Italia** Il premio **Best Green Accommodation Italia **è stato ritirato da **Anna Palmeri Oneto, **manager e titolare di **Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo Luxury Wine Resort,Sicilia. ** Il wine resort di lusso a Marsala,in provincia di Trapani,conserva la sua anima agricola: qui,come da tradizione di famiglia ancora si producono vini e olio extra vergine di oliva. Ricavato da un baglio,dal romano balarm “casa fortificata”,è legato all’archeologia della vitivinicoltura della provincia di Trapani,il territorio più vitato d’Europa. Gli ospiti possono partecipare a percorsi di degustazione di olio e vino accompagnati da formaggi,salumi siciliani e biscotti. L’azienda si è avvalsa di una figura specializzata nella gestione energetica dei consumi e ha investito sulla continua formazione del personale sui temi inerenti la sostenibilità. I sensori di movimento per l’illuminazione e il condizionamento nelle stanze – affidate alla domotica – consentono un notevole risparmio energetico: docce con erogatori a risparmio idrico,luci a LED e produzione della stessa energia con sistema fotovoltaico. Amica dell’ambiente,e anche del palato,è la scelta di usare prodotti alimentari di origine regionale all’80 per cento e sostenere con attività e investimenti il territorio. Tour e visite sono organizzati in collaborazione con operatori locali,e il 99 per cento dello staff è composto da professionisti siciliani. ***Juvet Landscape Hotel Best Green Accommodation Estero*** **Best Green Accommodation Estero ** **Ornella D’Alessio**,giornalista e giurata del Green Travel Award,** **ha ritirato il premio della categoria **Best Green Accommodation Estero** assegnato a **Juvet Landscape Hotel, **sulla costa nord-occidentale della Norvegia. Immerso in un bosco di betulle,lambito da un fiume balneabile e abbracciato dalle montagne,tra il fiordo di Geiranger,patrimonio mondiale dell’UNESCO,e la spettacolare strada e punto panoramico Trollstigen,Juvet Landscape Hotel è composto da sette camere Landscape composte da piccoli cubi su palafitte con pareti di vetro,due Birdhouse,costruite come le tradizionali case di tronchi norvegese,originariamente utilizzata per conservare il cibo,che ricordano le casette per gli uccelli,e la Writer’s Lodge,uno chalet di 70 metri quadrati con grandi finestre si affacciano sul bosco e su un bellissimo sottobosco con muschio ed erica di mirtilli. Paradiso degli sportivi che possono praticare rafting,canyoning,sci alpinismo,dispone anche di una sauna con vista sul fiume. Dai picnic in collina ai brunch in cima alla montagna,una cena all’aperto in riva al fiume o un banchetto nel fienile,ogni pasto è preparato con ingredienti locali provenienti da aziende agricole e produttori della zona. ***Falkensteiner Hotel Montafon Best Green Family Hotel*** **Best Green Family Hotel** Il **Falkensteiner Hotel Montafon** in Austria ha vinto nella categoria **Best Green Family Hotel**. Il premio è stato ritirato da **Alessandra Niada** (Regional Marketing Lead Italy) e **Giulio Belsito** (Senior Communications Manager) per Falkensteiner Hotels and Residences. Inaugurato nel dicembre 2022,è il primo eco-resort per famiglie del gruppo Falkensteiner Hotels & Residences situato nella valle Montafon,nel cuore della regione del Vorarlberg,in Austria,vicino al comprensorio sciistico Golm. Immerso in una riserva naturale,circondato dalle maestose Alpi,offre un connubio perfetto tra lusso,sostenibilità e natura. L’energia utilizzata dall’hotel viene prodotta al 100 per cento da fonti di energia sostenibile. Un servizio di navetta gratuito collega la struttura alla stazione degli autobus di Schruns,agevolando gli spostamenti senza l’uso di auto private. Inoltre,punta a sensibilizzare le nuove generazioni attraverso il programma Ecotainment,che unisce intrattenimento e apprendimento. Bambini e ragazzi possono partecipare a laboratori scientifici e creativi,esplorare le aree naturalistiche circostanti e visitare impianti energetici come le centrali elettriche,scoprendo come funziona la produzione di energia rinnovabile. E il progetto Falky Rangers insegna ai piccoli ospiti a comprendere e rispettare gli ecosistemi,promuovendo la consapevolezza ambientale attraverso il gioco. ***Econauta Best Green Tour Operator *** **Best Green Tour Operator ** Il premio assegnato a **Econauta**per la categoria **Best Green Tour Operator **è stato ritirato da **Umberto Segnini**, il titolare. Il tour operator elbano propone esperienze alla scoperta del ritmo lento della natura della durata di un giorno o alcune settimane,durante tutto l’anno. In ogni “Viaggio Nomade”,sia di poche ore sia più lunghi,il titolare accompagna poche persone per volta,al massimo otto,e personalizza ogni escursione sui desideri dei partecipanti. Si va dal trekking alla vela al kayak,dai viaggi avventura ai viaggi su misura. Dall’Isola d’Elba al Marocco sino alla Patagonia e la Terra del Fuoco,le caratteristiche comuni di ogni “Viaggio Nomade” sono i tempi dilatati e il muoversi con lentezza,in silenzio,in equilibrio con l’ambiente che ci circonda. ***LATAM Airlines Best Practice Mobilità*** **Best Practice Mobilità** Il premio del Green Travel Award dedicato alla **Mobilità sostenibile** è stato vinto da **LATAM Airlines** per la sua strategia in tema di sostenibilità che si basa su quattro pilastri: gestione ambientale,valore condiviso,cambiamento climatico ed economia circolare. Il premio è stato ritirato da **Davide Ioppolo**,Regional Commercial Director Central and Southeast Europe,United Kingdom,Nordic Countries and Middle East. Principale gruppo di compagnie aeree in America Latina,raggiunge più di 140 destinazioni in 26 paesi del mondo,punta al raggiungimento della neutralità carbonica entro il 2050 e a diventare un gruppo a zero rifiuti entro il 2027. PLASTIC FREE A BORDO. Bicchieri,posate,vassoi sono stati sostituiti con materiali più sostenibili come posate in bambù,vassoi riutilizzabili,imballaggi in carta kraft per le posate e bicchieri di carta sostenibili certificati. Un’altra delle iniziative green è il programma “Recycle Your Travel”,che promuove la separazione dei rifiuti generati a bordo per essere successivamente riciclati. INGAGGIO COMUNITÀ LOCALI – Latam Airlines ha introdotto diverse iniziative con le quali coinvolge attivamente le comunità locali. Programma Second flight: con la collaborazione di donne imprenditrici e altre organizzazioni,viene data una seconda vita alle uniformi riutilizzandole per produrre nuovi capi che poi vengono venduti. In questo modo vengono riutilizzati i tessuti,contribuendo allo stesso tempo a creare occupazione nella regione. Progetto CO2Bio (Colombia): frutto dell’accordo con la Fondazione Cataruben,LATAM Airlines aiuta la conservazione delle foreste alluvionali del Sud America,la cui importanza risiede nell’altissima capacità di catturare l’anidride carbonica e conservare la biodiversità del territorio. Solidarity Plane: vengono trasportati gratuitamente beni,merci o persone. Oltre 4.500 pazienti,personale medico ed equipe sanitarie sono stati trasportati gratuitamente per cure o interventi chirurgici. 1.847 animali trasportati,gratuitamente,in Perù e Brasile per la riabilitazione,conservazione e protezione,tra cui uccelli,tartarughe,scimmie,primati originari della foresta amazzonica brasiliana,oltre a tutte le persone coinvolte nella realizzazione di progetti di conservazione e lavoro con la comunità. ***PArCo Green Menzione d’onore*** **Menzione d’onore ** La **Menzione d’onore del Gist Green Travel Award 2025 per il progetto PArCo Green, **è stata ritirata da **Gabriella Strano, **architetto paesaggista del Parco Archeologico del Colosseo di Roma. Il Parco archeologico del Colosseo non è solo un sito archeologico tra i più visitati al mondo ma anche un polmone verde che sta riqualificando l’intera area tra il Foro Romano e il Palatino: 40 ettari in cui la vegetazione spontanea,tipica dell’area mediterranea,convive con i grandi alberi secolari e un antico vigneto – Vigna Barberini- da cui si produce il Bellone,un vino autoctono. Oggi,sul colle più antico di Roma,il progetto sta reinterpretando in modo ampio il concetto della “Green Economy” attraverso iniziative legate alla raccolta delle piante e dei frutti spontanei,una volta abbandonati e con percorsi didattici mappati per i visitatori. Attenzione particolare è riservata all’acqua,preservata con la riqualificazione delle fontane antiche e rinascimentali ancora presenti nel Parco archeologico del Colosseo. Il cuore verde della Città Eterna ospita piccoli mammiferi,rettili,insetti e uccelli. 