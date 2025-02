(AGENPARL) - Roma, 11 Febbraio 2025

Gaza : Trump non compra Gaza l'annette come i conquistadores . Il governo condivide posizioni presidente USA? "Il Presidente americano Trump,con le sue sprezzanti parole,dal sapore neocolonialista su Gaza si atteggia a novello conquistador. Nei giorni scorsi ha parlato di Gaza come un territorio da acquistare,mentre oggi dice apertamente di voler 'prendere Gaza'. Parole vergognose e indecenti e gravissime che non possono essere più ignorate. Domani durante il Question Time chiederò al ministro Tajani se condivide le parole e proposte del presidente Trump che sono in palese violazione del diritto internazionale e umanitario. Ad affermarlo è Angelo Bonelli,Co-Portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra che prosegue : Queste …