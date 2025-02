CS_Passione, curiosità, amore per la scoperta: #Scegli STEM L’appello delle giovani ricercatrici e del MUR nella ‘Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza’

(AGENPARL) - Roma, 11 Febbraio 2025

COMUNICATO STAMPA Passione,curiosità,amore per la scoperta: #Scegli STEM L'appello delle giovani ricercatrici e del MUR nella 'Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza' Roma,11 febbraio 2025 – Una scelta per passione,per realizzare un sogno. Una scelta che è una sfida,per poter capire come funziona il mondo e l'universo,per comprendere misteri non risolti. Sono le testimonianze di alcune giovani ricercatrici italiane in occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza che conclude la Settimana nazionale delle discipline scientifiche,tecnologiche,ingegneristiche e matematiche (STEM). Le esperienze sono state raccolte e lanciate oggi in un video del Ministero dell'Università e della Ricerca con la collaborazione degli Enti di Ricerca italiani: Area Science Park; Agenzia spaziale italiana (ASI); Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); Istituto nazionale di astrofisica (INAF); Einstein Telescope (ET); Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRiM); Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN); Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV); Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS). Le testimonianze delle ricercatrici vogliono essere anche un appello a tutte le studentesse perché valutino di scegliere le discipline scientifiche,tecnologiche,ingegneristiche e matematiche (STEM). Un incoraggiamento a seguire le proprie passioni,inclinazioni e abilità con coraggio e determinazione: #ScegliSTEM. #ScegliSTEM è l'hashtag della campagna social promossa dal Ministero dell'Università e della Ricerca insieme agli Enti di Ricerca e alle Università con l'obiettivo di sensibilizzare e stimolare l'interesse e la scelta delle studentesse e degli studenti per queste discipline. IL LINK AL VIDEO: IG: https://www.instagram.com/reel/DF7RE3SMZyK/?igsh=Z3kzMzEwcjMzZHJq FB: https://www.facebook.com/share/v/1PBkBKCNPy/?mibextid=wwXIfr YT: https://youtu.be/IR4YTt294IQ?feature=shared