Ascensori Rocca Albornoz: orari provvisori fino al 7 aprile

(AGENPARL) - Roma, 11 Febbraio 2025

ASCENSORI DELLA ROCCA ALBORNOZ: ORARI PROVVISORI FINO AL 7 APRILE Dalla prossima settimana saranno in vigore gli orari provvisori per il funzionamento degli ascensori per la Rocca Albornoz. Dal prossimo 17 febbraio,in virtù dell’ordinanza firmata questa mattina dal sindaco Andrea Sisti,l’accesso sarà possibile * il lunedì,martedì e mercoledì dalle 8.00 alle 13.30; * il giovedì,venerdì e sabato dalle 8.00 alle 19.20 (l’orario in questi giorni resta invariato); * la domenica dalle 8.00 alle 13.30,ad eccezione della prima domenica del mese,quando gli ascensori saranno in funzione dalle ore 8.00 alle 19.20. La modifica è legata alla necessità di armonizzare il funzionamento degli ascensori con i nuovi orari di apertura della Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato,in vigore fino al prossimo 7 aprile,e con la conseguente presenza del personale. Ufficio Stampa,Comunicazione e Trasparenza Davide Fabrizi Giornalista email: – PEC (posta elettronica certificata):