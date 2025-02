Agenzia regionale 144.25 ciliento, sannicandro_connectivity

(AGENPARL) - Roma, 11 Febbraio 2025

*Entra nel vivo SA-Connectivity,progetto strategico europeo di Regione Puglia e Asset per migliorare la connettività dei porti pugliesi,potenziare il Corridoio VIII verso i Balcani e m**igliorare l’accesso alla Rete TEN-T e alla mobilità transfrontaliera* *Capofila è la Sezione infrastrutture per la Mobilità,con l’agenzia Asset tra i partner. Previsti studi di fattibilità anche per la creazione di una comunità energetica nei porti di Bari e Brindisi e attività di cooperazione con Montenegro e Albania* Entra nella fase operativa il Progetto Strategico Interreg IPA South Adriatic – SA-Connectivity,che sull’asse Italia-Montenegro-Albania comprende vari obiettivi per migliorare la connettività della Puglia con Montenegro e Albania,tra cui l’uso di energie rinnovabili nei porti pugliesi,un progetto di fattibilità per l’adeguamento del tratto della S.S. 16 compreso tra Mola di Bari e Fasano,anche per migliorare il collegamento tra i porti di Bari e Brindisi,l’aggiornamento degli studi per valorizzare il Corridoio VIII tra la Puglia e i Balcani. Il progetto di cooperazione internazionale – durata 54 mesi – ha visto nei giorni scorsi un incontro tecnico a Bar,in Montenegro,a cui hanno partecipato la Regione Puglia – Sezione infrastrutture per la Mobilità come capofila e i partner italiani: agenzia Asset,Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e Regione Molise; per l’Albania il Ministero delle Infrastrutture e dell’Energia insieme al Porto di Durazzo,per il Montenegro il Ministero degli Affari marittimi con il Porto di Bar; partner associato,il Ministero italiano delle infrastrutture e dei trasporti. “SA-Connectivity – sottolinea l’assessora regionale ai Trasporti e mobilità sostenibile,*Debora Ciliento* – conta su un finanziamento complessivo di circa 6 milioni di euro a valere sul Programma Interreg South Adriatic 2021- 2027 Italia,Albania e Montenegro,e su un cofinanziamento nazionale a valere sul Fondo di Rotazione. Alla Regione Puglia sono stati assegnati circa 2 milioni di euro e nell’ambito di tali risorse è previsto il finanziamento del progetto pilota di fattibilità tecnica ed economica per l’adeguamento,nel tratto della S.S. 16 compreso tra Mola di Bari e Fasano,di un lotto con realizzazione di una corsia dinamica su ambo le carreggiate. Il tratto ricade nella Rete TEN-T Comprehensive e,in linea con il Piano Attuativo del Piano Regionale dei Trasporti,l’obiettivo è quello di decongestionarlo dal traffico stradale,causa non solo di decadimento del livello di servizio e di frequenti incidenti,ma anche di elevate concentrazioni di sostanze nocive in atmosfera”. “Il progetto di cooperazione internazionale – fa eco il direttore Asset,*Elio Sannicandro* – nasce per favorire lo sviluppo e il potenziamento della mobilità nazionale,regionale e locale sostenibile,resiliente ai cambiamenti climatici,intelligente e intermodale. Come agenzia strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio abbiamo declinato i nostri due obiettivi: da un lato aggiornare gli studi sul Corridoio VIII alla luce della recente rivisitazione della rete TEN-T da parte della Comunità Europea; dall’altro,sviluppare progetti innovativi ed ecosostenibili nella rete dei principali porti pugliesi,partendo da Bari e Brindisi,con la costituzione di Comunità energetiche utilizzando fonti rinnovabili. Queste sono nuove configurazioni del sistema energetico europeo in cui i consumatori diventano anche produttori,apportando numerosi benefici di carattere ambientale,mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili,ma anche benefici sociali ed economici,incrementando l’indipendenza energetica di un territorio e riducendo i costi produttivi”.