(AGENPARL) - Roma, 10 Febbraio 2025

Piazza Vittorio,Diaco-Festa (M5S): “Attuale amministrazione raccolga grido d’allarme lanciato da Comitato su cattiva manutenzione giardini storici” “Raccogliamo il grido di allarme lanciato dal Comitato Piazza Vittorio Partecipata in merito allo stato di assoluto degrado e cattiva manutenzione in cui versa la storica piazza omonima del quartiere Esquilino in I Municipio. Fra i mesi di novembre 2024 e febbraio 2025 il Comitato ha effettuato sopralluoghi settimanali nel giardino allo scopo di osservare e registrare lo stato complessivo della vegetazione,degli arredi,dei servizi e degli spazi comuni. Ne è venuto fuori un report desolante,dove si evince facilmente come il Regolamento del verde e del Paesaggio di Roma Capitale,approvato sotto l’amministrazione Raggi,ha un capitolo dedicato ai giardini storici che viene purtroppo sistematicamente disatteso per il giardino di Piazza Vittorio. In particolare,per quanto concerne il verde,non risulta essere stato aggiornato il censimento delle piante,alberi e arbusti dopo i lavori di rifacimento del giardino,mentre le capitozzature degli alberi e l’innaffiatura automatica indeboliscono quelle piante che non dovrebbero essere bagnate alla base,favorendo la formazione di funghi. Per quanto riguarda invece l’area giochi questa necessita di numerosi interventi di miglioria e rifacimento; per non parlare infine della questione sicurezza,disagio sociale e sorveglianza della zona,per cui necessitano controlli più frequenti da parte dei vigili e delle istituzioni preposte. Insomma,auspichiamo che l’attuale amministrazione capitolina raccolga gli spunti lanciati dal Comitato e agisca quanto prima per riqualificare un’area che è caduta nuovamente in preda al degrado”. Così in una nota congiunta il vicepresidente della commissione Ambiente di Roma Capitale Daniele Diaco (M5S) e la capogruppo del M5S in I Municipio Federica Festa.