INVITO STAMPA CMRC – 17 FEBBRAIO GIORNATA NAZIONALE DEL GATTO – ATLANTICO

(AGENPARL) - Roma, 10 Febbraio 2025

Il 17 febbraio in Italia si celebra la Giornata Nazionale del Gatto: Città metropolitana di Roma Capitale,in collaborazione con l’Assessorato Ambiente di Roma Capitale e con ENPA e LNDC,organizza un evento pubblico dedicato a questo splendido animale e a tutti coloro che ogni giorno si dedicano alla loro tutela. L’evento si terrà lunedì 17 febbraio 2025 presso l’Atlantico,in Viale dell’Oceano Atlantico 217,dalle ore 13 alle ore 20. La giornata sarà ricca di iniziative,interventi,dibattiti,momenti di riflessione,testimonianze di esperienze vissute,nonché verranno presentate le novità che riguardano la tutela e le azioni a sostegno dell’adozione consapevole degli animali. Previsto uno spazio ragazzi,con lezioni formative incentrate sulla gestione e il corretto approccio al gatto,e panel tematici per approfondire gli aspetti scientifici,i temi istituzionali e un momento finale dedicato al mondo dell’associazionismo,alle esperienze e alle buone pratiche nella gestione delle colonie feline. Sarà attivo uno “spazio del cuore” dedicato alle adozioni,gestito dalle referenti di colonia in collaborazione con ENPA e LNDC. Il Consigliere Rocco Ferraro,delegato Ambiente e tutela animali di Città metropolitana,Ente che ha sponsorizzato e finanziato l’evento,è lieto di invitarVi a seguire l’iniziativa. In particolare,si richiede la vostra cortese presenza a partire dalle 17.30,quando avrà inizio il panel istituzionale con la partecipazione dell’ Assessora Ambiente Roma Capitale Sabrina Alfonsi,la Garante dei diritti degli Animali di Roma Capitale Patrizia Prestipino,la Presidente ENPA Carla Rocchi e il Presidente della LNDC Animal Protection Michele Pezone.