Fwd: Presentazione Libro Bianco AISF

(AGENPARL) - Roma, 10 Febbraio 2025

Domani,11 febbraio,con inizio alle ore 9 presso l'Auditorium Cosimo Piccino del Ministero della Salute,si terrà la presentazione del Libro Bianco AISF – Le malattie epatiche in Italia: strategie per un approccio integrato. All'evento interverranno la Prof.ssa Vincenza Calvaruso,Segretario Nazionale dell'Associazione Italiana per lo Studio del Fegato (AISF),insieme ai Professori Salvatore Petta e Giuseppe Cabibbo. I tre docenti di Gastroenterologia dell'Università di Palermo,che operano presso l'Unità Operativa di Gastroenterologia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo diretta dal Professore Calogero Cammà,hanno coordinato e contribuito alla stesura del Libro Bianco. Durante l'incontro,si confronteranno con altri esperti italiani sulle malattie epatiche,i più recenti dati epidemiologici,le politiche sanitarie territoriali e le possibili sinergie tra i diversi attori del settore.