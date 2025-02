(AGENPARL) - Roma, 10 Febbraio 2025

CPI,Bonelli: ‘Con Meloni,Italia fuori dal diritto internazionale e vassalla di Trump’ “L’apertura di un fascicolo da parte della Corte Penale Internazionale,riguardante la mancata osservanza da parte dell’Italia di una richiesta di cooperazione per l’arresto e la consegna del torturatore e stupratore Almasri,conferma quanto grave sia stato l’operato del governo,che ha violato lo Statuto di Roma. Più volte il Governo Meloni ha cercato di delegittimare la Corte con attacchi violenti e volgari,schierandosi di fatto dalla parte dei carnefici e non delle vittime”,così Angelo Bonelli,Co-portavoce di Europa Verde e parlamentare AVS. “Ricordo a tutti che l’Italia è stato l’unico Paese dell’Unione Europea a non firmare una dichiarazione sottoscritta da 79 Stati membri della Corte Penale Internazionale contro le sanzioni imposte dal presidente degli Stati Uniti,Donald Trump,nei confronti della CPI. La Premier Meloni,con le sue politiche di smantellamento degli organismi internazionali,sta rendendo l’Italia sempre più vassalla di Trump e della sua internazionale nera. Anche oggi,dopo aver detto di voler acquistare Gaza,il presidente americano ha affermato che i palestinesi non hanno diritto a tornare,annunciando di fatto quella che sembra una vera e propria pulizia etnica. Parole di puro orrore e indecenti,soprattutto dopo le oltre 50.000 vittime civili palestinesi”,ha concluso. GIANFRANCO MASCIA UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE CELL. Per rimanere in contatto iscriviti alla mia chat broadcast: https://chat.whatsapp.com/LJXLwoLN47w2b5HWEgwY75