(AGENPARL) - Roma, 10 Febbraio 2025

Bologna. Bignami (FdI): da Lepore polemica surreale "Il Sig. Lepore ha avviato una polemica surreale solo per provare a coprire il mostruoso rincaro dei prezzi del trasporto pubblico locale. Un rincaro che sfiora il raddoppio delle attuali tariffe. Lo ha già fatto altre volte,uno schema che tutti ormai conoscono e confidiamo che nessuno abbocchi. Per il resto sarà la magistratura ad accertare le responsabilità penali del Sig. Lepore. A cui si aggiunge la richiesta di risarcimento dei danni da me subiti per il risalto che qualcuno ha ritenuto di dare ad una notizia falsa,diffamante e calunniosa alimentata dalle bugie del Sig. Lepore. Può essere che lui abbia risparmiato critiche per il rincaro dei prezzi degli autobus togliendo visibilità a questa mazzata. Ma non sono cosi certo che abbia risparmiato il suo portafoglio". Lo dichiara il presidente dei deputati di Fratelli d'Italia,Galeazzo Bignami.