(AGENPARL) - Roma, 9 Febbraio 2025

Comunicato stampa 9/2/2025 LAVORO: BONAFONI (PD),SI FACCIA CHIAREZZA SU BRACCIANTE AGRICOLO “La Cgil di Roma e del Lazio e la Cgil di Frosinone Latina portano oggi alla luce il caso di un bracciante agricolo ricoverato in gravissime condizioni in ospedale a causa di fumi tossici inalati senza adeguate protezioni. Dopo l’ondata di commozione a seguito della tragedia di Satnam Singh,il cui ex datore di lavoro è a processo per omicidio volontario,ci troviamo nuovamente ad interrogarci sull’effettiva esistenza delle condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro che dovrebbero in primo luogo tutelare gli “invisibili” impiegati nella filiera agricola. Accolgo e rilancio l’appello formulato dalla Cgil sulla necessità che la Regione Lazio mantenga alta l’attenzione sul litorale pontino,investendo risorse,attuando le normative esistenti,coinvolgendo tutti gli attori impegnati in questa fondamentale battaglia di civiltà”. Così in una nota Marta Bonafoni consigliera regionale del Lazio e coordinatrice della segreteria nazionale del Partito Democratico con delega al Terzo settore e all’Associazionismo.