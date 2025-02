(AGENPARL) - Roma, 9 Febbraio 2025

Bonelli. "Attaccare la Corte Penale Internazionale significa trasformare l'Italia in uno Stato pirata. Meloni fugge dal Parlamento: svolta autoritaria pericolosa" "Chi attacca la Corte Penale Internazionale trasforma il nostro Paese in uno Stato pirata,che nega il diritto e la legalità internazionale,rinnegando quei principi che la comunità internazionale ha faticosamente costruito dopo gli orrori della Seconda guerra mondiale e il genocidio nella ex Jugoslavia e nel Ruanda." Così Angelo Bonelli deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde "Oggi,il ventriloquo di Giorgia Meloni,il ministro Tommaso Foti,ci ha fatto sapere che la Presidente del Consiglio non verrà in Parlamento per spiegare la vergognosa decisione di liberare il criminale,stupratore e assassino Almasri e di non firmare il documento a sostegno della Corte Penale internazionale presentato da tutti i paesi europei. Non risponderà nemmeno sullo scandalo dello spyware Paragon,un software in uso al governo che ha spiato giornalisti e attivisti. Questa è una svolta autoritaria pericolosa: Meloni fugge dal confronto con il Parlamento,ignorando il ruolo delle istituzioni democratiche . Ma non può scappare dalle proprie responsabilità: le opposizioni unite hanno chiesto che la premier venga in Aula a rispondere,e ha il dovere di farlo." conclude Angelo Bonelli