(AGENPARL) - Roma, 8 Febbraio 2025

Vandalizzata Foiba: Panizzut (Lega),atto vergognoso. Condanna sia unanime Roma,8 feb. – “Vandalizzare,proprio a ridosso del Giorno del Ricordo,la Foiba di Bassovizza è un atto vergognoso,che va condannato con forza e in maniera unanime. ‘Trst je nas’ (Trieste è nostra),recita una delle scritte in slavo con la vernice rossa. No,Trieste è degli italiani per bene che mai e poi si permetterebbero di infangare in maniera vile e turpe una pagina di storia dolorosa,impressa nelle memorie di migliaia di persone che furono vittime delle foibe e dell’esodo giuliano – dalmata”. Così il deputato della Lega Massimiliano Panizzut.