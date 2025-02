Trasporto Pubblico, Paolini (FdI): “Ancora disagi su linea 035. Occorre cambio di rotta

(AGENPARL) - Roma, 8 Febbraio 2025

“Continuo a registrare numerose corse saltate e autobus rotti della linea 035,che collega lo snodo di Prima Porta a Borgo Pineto alla soglia di Sacrofano. La tratta,che si estende per chilometri,è in gran parte percorso da solo questo autobus,che provoca quotidianamente innumerevoli disagi agli utenti,con particolare riferimento a studenti e lavoratori. Oggi pomeriggio,infatti,l’ennesimo autobus si è rotto presso il capolinea di Piazza Saxa Rubra costringendo i cittadini ad attendere sotto la pioggia battente. Tutti auspicavamo un cambiamento positivo con l’affidamento dei nuovi lotti di trasporto pubblico di periferia a nuovi gestori dopo la proroga del contratto di servizio con RomaTpl,ma non si sono compiuti passi in avanti né in termini di garanzia sullo stato degli autobus che escono dai depositi e che di fatto spesso continuano a essere vecchi e usurati,né vi è stato uno sguardo attento sugli orari che sono rimasti invariati,nonostante l’aumento certificato della popolazione residente di questa parte di territorio. Continuerà,come accade da tempo,attraverso un meticoloso contatto con gli utenti dell’autobus a cui darò supporto,tutta la massima pressione sulla società che dovrebbe offrire un servizio degno di questo nome e sulla Direzione del Tpl del Comune di Roma affinché si rappresentino tutti questi disservizi sempre inaccettabili. Dobbiamo arrivare a poter avere,oltre che la garanzia sull’impiego fisso di mezzi di nuova tipologia,una rimodulazione degli orari migliore rispetto a quella attuale che ormai è con tutta evidenza superata dai tempi. ” Lo scrive in un comunicato Daniel Paolini,componente di Fratelli d’italia del Municipio Roma XV