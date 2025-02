ITALIA LIBERALE E POPOLARE: DIMEZZARE LE ACCISE SU ELETTRICITÀ E GAS NATURALE SI PUÒ. LE RISORSE OTTENIBILI DALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPOSTE SULLE VINCITE DA GIOCO D’AZZARDO

(AGENPARL) - Roma, 8 Febbraio 2025

“In un momento di tensione economica e di speculazioni sul mercato internazionale della *materia* *prima* *energetica* ed alla luce del fatto che il costo energia nel nostro Paese è uno dei più alti dell’Unione Europea,rappresentando un peso gravoso sulle spalle delle famiglie e dell’intero sistema produttivo,è fondamentale trovare *nuove risorse* per diminuire drasticamente le importanti *imposte* che appesantiscono le bollette energetiche. Risorse che,in attesa di una profonda revisione dell’enorme *Spesa Pubblica*,sia in termini qualitativi che quantitativi,si possono intercettare nella razionalizzazione del regime fiscale sulle vincite da *gioco d’azzardo*”,così *Claudio Desirò,* *Segretario di Italia Liberale e Popolare*,introduce la proposta fiscale elaborata dal tavolo di esperti consultati dall’Associazione. Ad oggi,infatti,le imposte cui sono sottoposte le somme ricavate dalle vincite di giochi e lotterie sono diverse,a seconda del gioco considerato: oltre la somma di 500 Euro,si va da imposte del 8% per il Lotto al 11% per giochi come il 10 e Lotto,fino al 20% per Superenalotto e Gratta e Vinci,mentre altri giochi,come slot machine e VLT,sono soggette a tassazione minima fissa sulle giocate,ma senza imposte sulle vincite. “Una situazione frammentata,da cui derivano *differenti posizioni ed imposizioni fiscali* su giocatori e vincitori a seconda del gioco scelto,da razionalizzare permettendo così di recuperare nuove risorse economiche,non derivanti da investimenti,produzione o redditi da lavoro,a beneficio di una diminuzione della pressione fiscale che grava sulla collettività”,continua *Desirò*. L’ammontare degli introiti erariali derivanti dalle *accise* su Energia Elettrica e Gas Naturale si attesta intorno agli *8 Miliardi* di Euro all’anno. Una cifra importante per le Casse dello Stato,ma che aggrava i costi energetici per famiglie ed imprese. “La razionalizzazione delle imposte sulle vincite del *Gioco d’Azzardo*,livellandola per tutti i giochi al 20% per le quote eccedenti i 250 Euro,permetterebbe un *extra gettito* superiore ai *4 miliardi*,totalmente utilizzabili per dimezzare le accise che gravano sui costi energetici del nostro Paese”,aggiunge *Maurizio* *Petrò*,*Presidente di Italia Liberale e Popolare*. I dati e le cifre su cui si basa la proposta derivano da fonti ufficiali,come “*Il Libro Blu 2022*”,diffuso da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,e dai “*Bollettini delle Entrate Tributarie*” 2022 e 2023 diffusi dal Ministero di Economia e Finanza. “La nostra proposta si basa su una situazione contingente per permettere il reperimento di risorse urgenti con una finalità di riduzione strutturale della *pressione fiscale* che appesantisce i costi energetici del Paese. La stessa,però,non vuole diminuire l’importanza di una necessaria revisione della *Spesa* *Pubblica* come unico strumento efficace per la diminuzione della pressione fiscale generale che grava sul Sistema Paese”,continua *Petrò*. “La proposta sarà ora condivisa con i *Parlamentari ed i rappresentanti Istituzionali* con cui collaboriamo,per valutarne l’utilizzo come base di partenza per un percorso Istituzionale volto ad alleggerire la voce spesa energetica che pesa gravemente sui bilanci delle famiglie e del mondo dell’impresa del nostro Paese”,concludono.