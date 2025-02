(AGENPARL) - Roma, 8 Febbraio 2025

FOIBE,BIGNAMI (FDI): CONDANNA SIA UNANIME "Basovizza questa notte è stata oggetto di un vergognoso atto di vandalismo. Il monumento che ricorda le vittime delle Foibe è stato vandalizzato con scritte ignobili in vernice rossa e tutto questo a poche ore dalla giornata del Ricordo. Deturparlo significa offendere la memoria di migliaia di uomini,donne e bambini che furono perseguitati e uccisi in nome della follia comunista. Martiri che hanno vissuto il dramma di essere 'esuli in Patria' e la cui storia per troppo tempo è stata volutamente sottaciuta. Finalmente,oggi il loro dramma è giustamente onorato e riconosciuto come parte della storia della nostra Nazione. Mi auguro che giunga una condanna unanime per quanto accaduto questa notte,censurando il clima preoccupante di odio e di divisione che troppo spesso proprio in coincidenza del 10 febbraio tristemente affiora". Così il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera,Galeazzo Bignami.