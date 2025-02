(AGENPARL) - Roma, 8 Febbraio 2025

FOIBA VANDALIZZATA,BALDELLI (FDI): L’ OLTRAGGIO SUBITO CI DICE CHE BISOGNA ANCORA LAVORARE PER RECUPERO MEMORIA “Le scritte apparse alla foiba di Basovizza sono un oltraggio all’Italia e la dimostrazione che c’è ancora da lavorare tanto per il recupero della memoria e della storia della nostra Nazione. Nonostante le iniziative parlamentari per promuovere la conoscenza della tragedia delle foibe,l’istituzione del ‘Giorno del ricordo’ e altre manifestazioni,come il ‘treno del ricordo’ dell’esodo giuliano-dalmata,evidentemente i decenni di oblio a cui è stata condannata questa tragedia ancora oggi pesano. E dobbiamo fare di tutto per recuperare”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Antonio Baldelli Ufficio stampa Fratelli d’Italia Camera dei deputati /8276