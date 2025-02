(AGENPARL) - Roma, 8 Febbraio 2025

FOIBA VANDALIZZATA: AMICH (FDI): “UN OLTRAGGIO ALLA MEMORIA DELLE VITTIME,INFOIBATE PER LA SECONDA VOLTA” “Il recente atto di vandalismo contro il monumento dedicato alle vittime delle foibe di Basovizza è un gesto inqualificabile,che non solo calpesta la memoria di migliaia di italiani uccisi dal dittatore comunista Tito: equivale a infoibare queste vittime per una seconda volta. Fratelli d’Italia è da sempre impegnato a preservare la memoria di queste vittime incolpevoli,che per decenni sono state dimenticate e trascurate. Qualcuno ha voluto non solo oltraggiare il ricordo dei caduti,ma anche annullare le loro storie e le esperienze delle loro famiglie,che continuano a vivere il trauma di quella tragedia storica. Chiediamo a tutte le forze politiche di unirsi in una condanna chiara e forte di questi atti ignobili. Ci aspettiamo che i responsabili di questo gesto siano rapidamente identificati e portati di fronte alla giustizia”. Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia Enzo Amich. Ufficio stampa Fratelli d’Italia Camera dei deputati /8276