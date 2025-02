(AGENPARL) - Roma, 8 Febbraio 2025

Fisco,Durigon (Lega): rottamazione in 120 rate è compromesso di buonsenso Roma,8 feb. – “Avanti con la nostra proposta per la rottamazione in 120 rate,escludendo sanzioni e interessi. Questo tema sta a cuore alla Lega perché riguarda tutti i cittadini. Non solo aziende,lavoratori autonomi,ma anche pensionati. Sappiamo che in tanti hanno fatto la cessione del quinto per poter rispondere ai propri debiti: è evidente che parliamo di persone in grande difficoltà. Nostro obiettivo è trovare un compromesso di buonsenso: giusto dare risposta alle esigenze legate al pagamento dell’erario ma allo stesso tempo venire incontro a famiglie e imprese”. Così il senatore della Lega Claudio Durigon,sottosegretario al Lavoro. __________ Ufficio stampa Lega Senato