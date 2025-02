Consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, al Carmine l’incontro con l’Amministrazione

(AGENPARL) - Roma, 8 Febbraio 2025

Gentili Colleghi,a corredo delle foto di Mauro Del Papa,di cui alleghiamo una selezione,specifichiamo che tutti i bambini e ragazzi ritratti,in quanto componenti del Consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi,hanno la liberatoria per la pubblicazione delle immagini. L’incontro di questa mattina al Laboratorio Aperto nella ex chiesa del Carmine ha segnato l’apertura ufficiale dell’attività per i giovanissimi consiglieri,che rappresentano le scuole primarie Vittorino da Feltre,Pezzani,Sant’Antonio,San Lazzaro e Alberoni,nonché le secondarie di primo grado Anna Frank e Italo Calvino. Il progetto voluto dal Comune di Piacenza e affidato al Centro Psicopedagogico per la pace e la gestione dei conflitti ha in realtà preso il via,per questo anno scolastico,nello scorso mese di novembre,sotto l’egida delle operatrici Elena Calza ed Elisa Sarchi,che nelle scorse settimane hanno incontrato alcune classi delle scuole aderenti,sollecitando gli alunni a riflettere su cosa significhi occuparsi della propria città e quali migliorie o cambiamenti si possano realizzare. Come da tradizione,l’appuntamento odierno con i rappresentanti istituzionali – la sindaca Katia Tarasconi,la presidente del Consiglio comunale Paola Gazzolo e la vicepresidente Gloria Zanardi,unitamente all’assessore alle Politiche Educative e Scolastiche Mario Dadati,l’assessore alla Cultura Christian Fiazza e l’assessore alle Politiche Giovanili Francesco Brianzi – è stato occasione per la consegna del mandato da parte degli amministratori comunali ai rappresentanti delle scuole primarie e secondarie di 1° grado. Ad aprire l’incontro,l’intervento del fondatore del Centro Psicopedagogico,Daniele Novara,che già nel 1996 aveva avviato il progetto del Consiglio dei Ragazzi. Nei prossimi mesi,attraverso un processo di riflessione e approfondimento,i neo consiglieri saranno chiamati a individuare le idee per migliorare il nostro territorio. Successivamente incontreranno i tecnici comunali e si relazioneranno con gli uffici di riferimento,per un primo studio di fattibilità delle loro proposte e la presentazione finale delle stesse al Consiglio comunale degli adulti e alla cittadinanza.