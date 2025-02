Comunicato Stampa Castel San Giorgio

(AGENPARL) - Roma, 8 Febbraio 2025

Comunicato Stampa Presentazione del Centro per la Famiglia I Care Martedì 11 febbraio 2025 alle ore 11.00 presso i locali di via Giuseppe Garibaldi a Lanzara. «Un altro importante servizio attivo sul territorio di Castel San Giorgio grazie ad un finanziamento ottenuto dalla Regione Campania-ha dichiarato il sindaco Paola Lanzara. Una progettazione voluta fortemente dall’assessore alle Politiche Sociali Antonia Alfano e che sta già dando i suoi primi risultati. I Centri per le famiglie sono servizi che si occupano di guidare,supportare e informare le famiglie con figli da 0 a 18 anni-spiega il primo cittadino -. I Centri per le famiglie offrono consulenze genitoriali e colloqui con pedagogiste,creano occasioni di aggregazione e confronto per le mamme,i papà ed i loro bambini o ragazzi. All’interno dei Centri si organizzano laboratori per bambini,per adolescenti e per famiglie. L’obiettivo è quello di guidare la famiglia nella creazione di una rete con tutti i servizi del territorio,al fine di sostenerla ed accompagnarla nel suo percorso di vita. Alla presentazione ufficiale di questo servizio che va ad affiancare e ad implementare tutte le altre attività ed iniziative a sostegno della genitorialità,ci saranno Luca Cascone,presidente della IV Commissione Permanente e l’assessore regionale alle Politiche Sociali della Regione Campania,Lucia Fortini. Siamo particolarmente soddisfatti di quanto finora realizzato in sinergia con la Regione Campania,con il Piano di Zona SO1-1 e con tutti gli attori che ogni giorno concorrono alla realizzazione di una società inclusiva,dove ci si prende cura di chi è più fragile e potrebbe avere maggiori difficoltà. L’accesso ai servizi del Centro per le Famiglie è libero e gratuito-ha concluso Paola Lanzara. Castel San Giorgio,8 febbraio 2025