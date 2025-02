Comunicato stampa Azienda USL di Modena: Mirandola partecipa a Cardiologie Aperte 2025, dal 10 al 14 febbraio filo diretto con gli specialisti del Santa Maria Bianca

(AGENPARL) - Roma, 8 Febbraio 2025

Modena,8 febbraio 2025 Comunicato stampa Mirandola partecipa a Cardiologie Aperte 2025 L’importanza della prevenzione cardiovascolare “Il Cuore al centro di tutto”: dal 10 al 14 febbraio filo diretto con gli specialisti del Santa Maria Bianca Per quattro ore al giorno,dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16,i professionisti della Cardiologia dell’Ospedale di Mirandola diretta dal dottor Carlo Ratti saranno a disposizione telefonicamente per rispondere alle domande dei cittadini sulle principali patologie che riguardano il cuore IN ALLEGATO IL COMUNICATO E UNA FOTO DI PARTE DELLO STAFF DI CARDIOLOGIA DEL SANTA MARIA BIANCA L ’Azienda USL di Modena risponde presente anche quest’anno all’appello lanciato da Cardiologie Aperte,l’iniziativa promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore e dall’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri ANMCO per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione in ambito cardiovascolare . Le malattie cardiovascolari rappresentano una delle principali cause di morte in Italia (secondo l’Istituto Superiore di Sanità il 30,8% di tutti i decessi nel 2021,ultimo dato di mortalità disponibile) con 217 mila decessi. I decessi per le malattie ischemiche del cuore e per le malattie cerebrovascolari sono,rispettivamente,il 27,3% ed il 24,7% del totale dei decessi dovuti alle malattie del sistema circolatorio. L’importanza della prevenzione è dunque evidente,ben rappresentata anche dai dati di attività della Cardiologia mirandolese che nel 2024,nella sede ospedaliera di Mirandola e in quelle territoriali di San Felice e Finale Emilia,ha erogato circa 16.000 prestazioni,tra cui 4.000 visite cardiologiche,3.500 ecocardiogrammi e 600 test da sforzo. Ufficio stampa e rapporti con i media Azienda Usl di Modena