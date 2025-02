3° comunicato stampa del 8 febbraio 2025

(AGENPARL) - Roma, 8 Febbraio 2025

Comando Provinciale Carabinieri di Caserta Aliquota Comunicazione e Stampa SAN FELICE A CANCELLO (CE). SERVIZI ANTIDROGA DEI CARABINIERI. PUSHER SMASCHERATO GRAZIE AL FIUTO DI LUNA. Il 25enne di San Felice a Cancello,già noto alle forze dell’ordine per la commissione di reati in materia di stupefacenti,nel corso di una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 3 involucri in plastica contenente hashish utile al confezionamento di numerose dosi. Alcune segnalazioni,pervenute nei giorni scorsi alla Compagnia Carabinieri di Maddaloni,riguardanti un continuo e sospetto viavai di giovani da una delle abitazioni di via fosse iacp,a San Felice a Cancello,nel casertano,hanno indotto i militari della Sezione Operativa ad organizzare un mirato servizio antidroga. L’accesso all’appartamento attenzionato dai carabinieri è avvenuto nella serata di ieri con il supporto delle unità del Nucleo Cinofili Carabinieri di Sarno. Quando il 24enne ha aperto la porta ha subito mostrato una calma apparente rispondendo alle specifiche e dirette domande poste dai carabinieri,che non era in possesso di stupefacenti. Le sue risposte non hanno convinto i militari,ma soprattutto non sono bastate a fermare il cane carabiniere Luna.