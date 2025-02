(AGENPARL) - Roma, 7 Febbraio 2025

COMUNICATO STAMPA SOCIALE,TRABUCCO (CG): IN CAMPIDOGLIO ASSOCIAZIONE “INSIEME A MARIANNA” PER COMBATTERE IL BULLISMO Roma,7 febbraio 2025 – Quest’oggi,nella sala della Protomoteca in Campidoglio e nella giornata nazionale per la lotta al bullismo,si è tenuto un convegno dedicato a oltre 250 ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado per sensibilizzare proprio sui temi del bullismo e del cyberbullismo con un focus sulla pratica sportiva. Organizzato dall’associazione “Insieme a Marianna APS” in collaborazione con il Panathlon Club Junior Roma e Roma Capitale,il confronto è stato fra studenti e atlete di fama internazionale le quali hanno raccontato anche alcune spiacevoli esperienze subite proprio in tema di bullismo. Moderato dalla coordinatrice della struttura legale di “Insieme a Marianna APS”,Felicia D’Amico,ha visto inoltre la partecipazione della regista del film “Il ragazzo dai pantaloni rosa”,Margherita Ferri,del presidente del Panathlon Club Junior Roma Lorenzo D’Ilario e,per Roma Capitale,dell’Assessora Ornella Segnalini,dell’Assessore Alessandro Onorato,della Presidente dell’Assemblea Capitolina,Svetlana Celli e del Consigliere Capitolino Giorgio Trabucco. “È stata un’iniziativa molto bella,un prezioso momento di confronto su temi purtroppo molto attuali come il bullismo e il cyberbullismo. Bisogna continuare a sensibilizzare i giovani su questi argomenti,far capire loro che non sono soli: chiunque è vittima di questi episodi,deve condividere e aprirsi con insegnanti e genitori,denunciando alle autorità preposte. Per contrastare fenomeni di bullismo è fondamentale anche il ruolo dello sport,uno strumento concreto per affrontare delle difficoltà. E chi si impegna nello sport,chi ha costanza,di conseguenza ha successo nella vita e contribuisce a creare una società più giusta”,afferma l’assessore Alessandro Onorato. “Una giornata importante per un tema ancora più importante: quello del bullismo. Come amministratori di questa città abbiamo il dovere di fare quanto possibile per contrastare la violenza in ogni ambito,a partire dai più giovani. Ringrazio l’Associazione Insieme a Marianna e il Panathlon Club Junior Roma per la sensibilità e l’impegno sempre attivi sul nostro territorio. Il dibattito che si è sviluppato con i ragazzi è stato ricco di nuovi stimoli,argomenti interessanti e testimonianze significative. Lo sport,oggi rappresentato da diverse atlete,può e deve costituire l’ambiente ideale dove promuovere inclusione,rispetto dell’altro e unione,oltre ogni barriera e differenza. I giovani sono il motore del nostro futuro,dobbiamo dar loro gli strumenti per crescere come cittadini migliori,impegnati sul territorio e con il totale rispetto dell’altro. Perché il coraggio non è prevaricare ma tendere la mano a chi ha bisogno”,dichiara il consigliere capitolino Giorgio Trabucco.