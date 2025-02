Luiss, Agenda Eventi 10-14 febbraio | con RIXI, IBARRA, TOMASI, OSNATO, SEVERINO e DE ROMANIS

(AGENPARL) - Roma, 7 Febbraio 2025

Se non leggi correttamente questo messaggio,clicca qui Innovazione e regolamentazione al tempo dell’Intelligenza Artificiale: Costi,obiettivi e trade-off della digital regulation Martedì 11 febbraio,ore 16:30 – 19:00 Il convegno è organizzato dal Policy Observatory della Luiss School of Governement. Dopo l’introduzione a cura di Domenico Lombardi,Direttore del Policy Observatory,saranno approfonditi in panel tematici tre argomenti di stretta attualità per il futuro dell’Europa: l’Europa e il futuro del digitale: tra regole e competitività,investire nel digitale: nuove strategie per l’Europa,politiche pubbliche per un’Europa digitale competitiva e sostenibile. Tra gli altri,interverranno: On. Prof.ssa Lucia Albano Sottosegretario di Stato,Ministero dell’Economia e delle Finanze;On. Marco Osnato,Presidente VI Commissione (Finanze),Camera dei Deputati;On. AlbertoGusmeroli,Presidente della X Commissione (Attività produttive,Commercio e Turismo),Camera dei Deputati;Ing. FlavioArzarello,Public Policy Manager,Economic and regulatory policy,Meta Italy;Prof. Avv. Francesco DiCiommo,Prorettore e Professore di Diritto Privato,Luiss;Prof. Giovanni Orsina,Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche,Luiss. Il pasto gratis. Dieci anni di spesa pubblicasenza costi (apparenti) Mercoledì 12 febbraio,ore 18:00 – 19:30 Sala Colonne,Campus Luiss,viale Pola 12 Presentazione del nuovo libro di Veronica De RomanisNe discutono con l’AutricePaolo Boccardelli Rettore Università Luiss Guido CarliPaola Severino Presidente Luiss School of LawPietro Reichlin Professore di Economia,Università Luiss Guido Carli Modera Francesco Giorgino Direttore del Master in Comunicazione e Marketing politico e istituzionale,Luiss School of Government Per accredito: Il ruolo delle Aziende nell’integrazione socioeconomica dei rifugiati in Italia Giovedì 13 febbraio,ore 10:00 – 13:00 Luiss Business School e Pfizer Italy hanno organizzato l’evento “ Il ruolo delle Aziende nell’integrazione socio-economica dei rifugiati in Italia”,per comprendere le modalità di inserimento dei rifugiati nel mondo del lavoro,evidenziarne l’impatto sul tessuto economico e sociale e dare visibilità alle best practice realizzate da alcune aziende. Durante il meeting sarà presentato lo studio realizzato dalla Luiss Business School – in collaborazione con Pfizer e in linea con l’iniziativa Pfizer Refugee Leadership Initiative (PRLI) – dal titolo ‘L’inclusione dei rifugiati nelle imprese di medie e grandi dimensioni’. Per accredito: Evolution Road – Nuove frontieredella mobilità sostenibile Lunedì 17 febbraio,ore 15:00 – 18:00 L’evento sarà dedicato al tema della mobilità sostenibile,ed è organizzato dal Centro di ricerca in Strategic Change “Franco Fontana” in collaborazione con ASPI. Tra gli interventi: Paolo Boccardelli,Rettore Università Luiss Guido CarliOn. EdoardoRixi,Viceministro del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;MaximoIbarra,CEO and General Manager Engineering Ingegneria Informatica;Alessandro La Volpe,CEO IBM Italia;Roberto Tomasi,CEO Autostrade per l’Italia. Per accredito: Press Office LuissLibera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli Annalisa Pacini Head of Press Office M: +39 Eleonora Giusto Press Office M: +39 Paolo CantorePress Office M: +39