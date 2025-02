Il Presidente del Ghana John Dramani Mahama incontra l’Amministratore Delegato di Eni Claudio Descalzi (COMUNICATO STAMPA)

(AGENPARL) - Roma, 7 Febbraio 2025

Il Presidente del Ghana John Dramani Mahama incontra l'Amministratore Delegato di Eni Claudio Descalzi Accra (Ghana),7 febbraio 2025 – Il Presidente della Repubblica del Ghana,John Dramani Mahama,e l'Amministratore Delegato di Eni,Claudio Descalzi,si sono incontrati oggi ad Accra per discutere delle attività nel Paese. Descalzi ha illustrato i risultati del progetto Offshore Cape Three Points (OCTP),il più grande investimento fatto da un'azienda privata in Ghana,completato prima del previsto e al di sotto del budget stimato,con la prima produzione di olio nel 2017 e di gas nel 2018. Il gas di OCTP è interamente destinato al consumo interno del Ghana,garantendo una fonte energetica sicura e affidabile per soddisfare il fabbisogno interno,contribuendo a circa il 70% della produzione domestica di gas del Paese. Inoltre,Eni ha portato all'attenzione del Presidente alcune nuove opportunità di esplorazione e sviluppo a breve e medio termine. L'incontro è stato anche l'occasione per discutere i progetti di Eni per la diversificazione economica in Ghana. Eni è presente in Ghana dal 2009. La società è l'operatore del progetto OCTP con una quota del 44,4%,in partnership con Vitol (35,6%) e Ghana National Petroleum Corporation (20%). Il portafoglio di progetti di Eni comprende anche iniziative nei settori della formazione,della diversificazione economica,dell'accesso all'energia,dell'accesso all'acqua e ai servizi igienici.